Жительница Ставрополья ответит за спонсирование террористической организации

Фото: пресс-служба краевого управления Следственного комитета России

Против 35-летней жительницы Кисловодска возбудили уголовное дело по статье: «Содействие террористической деятельности». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета Росси.

Как выяснилось, с мая 2014 по июнь 2017 года женщина

Для содействия деятельности международной террористической организации, которая признана террористической и ее деятельность запрещена на территории РФ, переводила деньги на сбор средств для террористической организации.

Средства она перечисляла на банковскую карту, оформленную на участников незаконных вооруженных формирований.

Сейчас злоумышленница находится под домашним арестом. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в суд передали дело одиозного главаря кавказского бандподполья по прозвищу «Магас». Напомним, Тазиев дважды осужден и приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.