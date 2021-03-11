Ставрополец установил капкан и до смерти забил соседскую собаку

Вопиющий случай произошел на днях в Предгорном районе Ставропольского края. Там в отдел полиции поступило заявление от жителя станицы Бекешевской. По словам мужчины, сосед причинил его питомцу травмы, от которых животное скончалось.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он не стал скрывать этот факт. Более того, мужчина признался, что целенаправленно изготовил капкан и установил его в огороде дворе своего дома.

А когда в него угодила соседская собака, в течение получаса избивал животное тяжелым предметом. Этот жестокий факт также подтверждается показаниями свидетелей.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Жестокое обращение с животными». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про еще один случай жестокого обращения к животным. В хуторе Грушевый Ставрополья женщина нашла щенка с отрубленными ушами и пальцами на каждой лапе. «Снег вокруг был в крови», - говорят местные. – «Щенок не мог стоять».