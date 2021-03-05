«Отрезали уши и все пальцы!»: на Кавказе прогремел страшный случай живодерства

Женщина, которая нашла собаку, пришла в шок от увиденного

На Северном Кавказе новый случай жестокого обращения к животным. В хуторе Грушевый (Ставропольский край) женщина нашла щенка с отрубленными ушами и пальцами на каждой лапе. «Снег вокруг был в крови», - говорят местные. – «Щенок не мог стоять».

- Галина вызвала доктора. Раны обработали. Это уже не первый подобный случай в округе и регионе! – ужасаются волонтеры благотворительного фонда помощи животным «Ковчег».

Изувеченных беспризорников находят в Михайловске, Верхнерусском, Ставрополе. И ни один из них не закончился судом. Живодеров просто не найти.

В месте, где лежал покалеченный щенок, надо сказать, жила взрослая собака с другими. Все они просто исчезли! Люди всерьез опасаются, что орудует потенциальный маньяк.

- В Грушевом были бараки для заключенных – не самый приятный контингент здесь живет. Как-то с родителями случайно пересеклись с пьяными отморозками, так они гнались за нами на машине, - делится жительница Ставрополья Юлия.

В 2019 году в Ставрополе нашли собаку с выбитыми глазами и огромной кровоточащей раной на морде. Говорили, что это хозяин ударил ее лопатой, а соседям соврал о нападении своры бродяжек. Волонтеры приюта «Лучший друг» назвали страдалицу «Носиком и поселили на кошачий этаж. Слепая и очень добрая, она в феврале этого года нашла себе дом в США!

Привет из Америки

Сегодня Носик живет в штате Мичиган и делит свою лежанку с котом.

Носику очень повезло

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