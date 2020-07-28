2020-07-28T16:38:57+03:00
Дом. Семья

Что стало со «взорванным» на Кавказе щенком: Софи спит в кровати и грызет вещи хозяев

На лечение Сони добрые люди прислали 1 млн рублей, сегодня собака живет у молодоженов в Санкт-Петербурге [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/
Изменить размер текста:

Началась история незадолго до Нового года в ауле Инжич-Чукун, где на стройке нашли маленького щенка со «взорванной» пастью. Волонтеры сказали — кто-то скормил крохе петарду. Ветеринары во время следственных действий выписали заключение, что это было что-то взрывчатое, но не петарда. Пока полицейские пытались разыскать живодера, неравнодушные спасали Софи. Так и собрали со всех уголков страны больше 1 млн рублей и подарили билет в лучшую жизнь.

Сперва казалось, без нижней челюсти и с корешком языка собака обречена жить как инвалид, во всем завися от человека. Но сила воли Сони поразила всех — язык долгими упражнения, самостоятельно кушая, она растянула, а сохранившийся кусочек нижней челюсти приспособилась использовать как полноценную — со скромным рядом зубов.

С семьей Софи «КП» познакомилась 27 февраля, сразу, как супруги забрали собаку к себе в Санкт-Петербург. Аня — «заядлая собачница», ее муж — офицер, моряк-связист. Соне крупно повезло, что ее не наказывают за погрызенные вещи, балуют игрушками, кормят самым лучшим, купают как царицу и пускают в кровать спать.

Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

Сегодня в рослом баловне совсем не узнать то маленькое несчастье. Собака выросла в смышленого крепыша и купается в хозяйской любви и ласке.

Семья Софи. Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

Семья Софи. Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

И на фото заметно, что живет Соня, «как у Христа за пазухой». Как и ее подружка по кличке «Сабина».

Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

Эта собака тоже особенная — задние лапы Сабы парализованы. Но вместе Соня и Сабина стали неугомонным дуэтом. Хозяйка Аня зовет их «бандой». Хотя рассказывает, что дружба родилась не сразу, потому что своенравная Софи вела себя как «альфа-самка» и жадничала делиться игрушками, едой и вниманием хозяев.

Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

Но сегодня они — не разлей вода. «Хотя мужа еще ревнует», - смеется Аня. - «Ложится на него, закрывая собой от Сабиши». Впрочем, ярче слов новую жизнь настрадавшейся Сони передают фото.

Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

Соня очень смышленая, но весьма своенравная.Видео: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

История щенка Сони, пострадавшей от живодеров.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Щенку дали миллион на лечение — на живодеров объявили охоту: что стало со «взорванными» собаками

История нечеловеческой жестокости на Северном Кавказе прогремела на всю страну (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Три пескаря" привезли сомнительного хека в Пятигорск
В Каспийске после падения ребенка из окна организовали проверку
20 детских лагерей откроют в августе на Ставрополье
Три пациента с коронавирусом скончались на Ставрополье
Последствия непогоды в Михайловске устранят к концу дня
"Газпром" исключил версию взрыва газа в многоэтажке Ставрополя
В Ставропольском крае передают жару до +37 градусов
В Дагестане поймали подростка, купившего 16 птиц из Красной книги
На Ставрополье домашние питомцы стали чаще болеть из-за жары
В Ставрополе по цветам лотоса обнаружили "ботаника-маньяка"
Рынки Ставрополья обезопасят от коронавируса
В Кабардино-Балкарии в доме взорвался газ
На Комсомольском озере установят 79 камер слежения
В Ставрополе изменили схему движения на улицах
Отделение терапии в Железноводске закрыли на карантин
На Ставрополье мать накажут за продажу младенца