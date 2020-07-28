Что стало со «взорванным» на Кавказе щенком: Софи спит в кровати и грызет вещи хозяев

Началась история незадолго до Нового года в ауле Инжич-Чукун, где на стройке нашли маленького щенка со «взорванной» пастью. Волонтеры сказали — кто-то скормил крохе петарду. Ветеринары во время следственных действий выписали заключение, что это было что-то взрывчатое, но не петарда. Пока полицейские пытались разыскать живодера, неравнодушные спасали Софи. Так и собрали со всех уголков страны больше 1 млн рублей и подарили билет в лучшую жизнь.

Сперва казалось, без нижней челюсти и с корешком языка собака обречена жить как инвалид, во всем завися от человека. Но сила воли Сони поразила всех — язык долгими упражнения, самостоятельно кушая, она растянула, а сохранившийся кусочек нижней челюсти приспособилась использовать как полноценную — со скромным рядом зубов.

С семьей Софи «КП» познакомилась 27 февраля, сразу, как супруги забрали собаку к себе в Санкт-Петербург. Аня — «заядлая собачница», ее муж — офицер, моряк-связист. Соне крупно повезло, что ее не наказывают за погрызенные вещи, балуют игрушками, кормят самым лучшим, купают как царицу и пускают в кровать спать.

Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

Сегодня в рослом баловне совсем не узнать то маленькое несчастье. Собака выросла в смышленого крепыша и купается в хозяйской любви и ласке.

Семья Софи. Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

И на фото заметно, что живет Соня, «как у Христа за пазухой». Как и ее подружка по кличке «Сабина».

Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

Эта собака тоже особенная — задние лапы Сабы парализованы. Но вместе Соня и Сабина стали неугомонным дуэтом. Хозяйка Аня зовет их «бандой». Хотя рассказывает, что дружба родилась не сразу, потому что своенравная Софи вела себя как «альфа-самка» и жадничала делиться игрушками, едой и вниманием хозяев.

Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

Но сегодня они — не разлей вода. «Хотя мужа еще ревнует», - смеется Аня. - «Ложится на него, закрывая собой от Сабиши». Впрочем, ярче слов новую жизнь настрадавшейся Сони передают фото.

Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/793050" frameborder="0"></iframe> Соня очень смышленая, но весьма своенравная.Видео: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

История щенка Сони, пострадавшей от живодеров.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Щенку дали миллион на лечение — на живодеров объявили охоту: что стало со «взорванными» собаками

История нечеловеческой жестокости на Северном Кавказе прогремела на всю страну (подробнее)