Дорожную ситуацию на Ставрополье осложнила метель

Март решил «порадовать» ставропольцев не ароматом городских цветов и скупыми лучами солнца, а суровыми метелями. Так, сегодня, 11 марта в регионе хозяйничают снегопады, сильный ветер и морозы. Днем на термометре — минус 8 градусов, однако ощущается как минус 15.

Глава Ставрополя заявил, что в течение всего дня, пока бушует непогода, придомовые территории должны находиться в надлежащем состоянии.

Он поставил перед коммунальщиками задачу - содержать дороги и тротуары в надлежащем состоянии. Синоптики обещают, что это последний снегопад перед наступлением тепла.

Так, сегодня, 11 марта, на федеральной трассе «Кавказ» водитель грузовика «Соболя» из-за небезопасной скорости движения съехал в обочину и перевернулся, пострадал пассажир.

В больницу доставили 59-летнего пассажира автомобиля. Водитель, 36-летний житель Невинномысска, в ДТП не пострадал.

А ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске 11 и 12 марта прогнозируется обильный снегопад и понижение температурного режима до -9. Об этом утром, в четверг сообщил глава курорта.

Дмитрий Ворошилов призвал жителей Пятигорска быть осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения.