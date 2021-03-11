Из-за метели закрыли еще 20 км главной трассы «Кавказ»

Пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю сообщила, что перекрытый участок дороги федеральной магистрали «Кавказ» расширен еще на 20 километров. Причиной введения ограничений стала метель, а к вечеру погода ухудшается.

Дополнительно закрыто пространство с 270-го по 290-й километры. Территориально - до села Курсавка.

Полицейские сопровождают длинные колонны транспорта, обеспечивая безопасность водителей и пассажиров. Сейчас лучше воздержаться от поездок.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ:

Из-за непогоды на федеральной трассе «Кавказ» 11 марта временно ограничено движение

Объезд осуществляется через город Черкесск, либо через село Александровское (подробнее).