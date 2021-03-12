Из-за возгорания грузовика ограничили движение на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю

Инцидент случился сегодня, около 10:00, на трассе «Подъезд к городу Ставрополю со стороны ФАД «Кавказ». На участке от Деминского круга в направлении села Надежда произошло возгорание автомобиля ГАЗель по неустановленным пока причинам. Пострадавших в результате происшествия нет.

На участке вводилось временное ограничение движения. В течение нескольких минут возгорание было локализовано. Сейчас движение восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Минеральных Водах 12 марта из-за непогоды закрыли аэропорт.

Сейчас рабочие чистят от снега взлетно-посадочную полосу.