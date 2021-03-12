Закрытый из-за непогоды аэропорт Минвод возобновил работу

Международный аэропорт Минеральные Воды 12 марта, около полудня, возобновил работу. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что авиасообщение было закрыто из-за плохих погодных условий.

Рейс из Санкт-Петербурга совершил успешную посадку в 11:44. А самолет до Москвы отправился в полет в 12:12. На данный момент все наземные службы аэропорта работают в активном режиме.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за возгорания грузовика ограничили движение на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю

В течение нескольких минут возгорание было локализовано.