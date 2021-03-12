В Ставрополе жильцы многоэтажки помогли вытянуть застрявшую в сугробе машину скорой помощи

Карета скорой помощи застряла в сугробе на одной из улиц Ставрополя. Инцидент произошел 12 марта, в районе дома по адресу Тухачевского, 28/9.

Очевидцы разместили в местные паблики видел с места происшествия. На кадрах видно, что на помощь водителю и фельдшерам вышли соседи. Совместными усилиями им удалось вытолкнуть карету скорой помощи из снежного плена.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Международный аэропорт Минеральные Воды 12 марта, около полудня, возобновил работу. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что авиасообщение было закрыто из-за плохих погодных условий.

Рейс из Санкт-Петербурга совершил успешную посадку в 11:44. А самолет до Москвы отправился в полет в 12:12. На данный момент все наземные службы аэропорта работают в активном режиме.