Больше 1,2 тыс гидротехнических объектов не готовы к паводкам в СКФО

Пресс-служба аппарата полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе сообщила о результатах совещания по ликвидации последствий паводков и природных пожаров. Оно прошло 12 марта в Пятигорске.

Полпред Чайка указал на важную проблему региона: более 1,2 тысяч гидротехнических сооружений являются бесхозными и не готовы к ближайшим паводкам. 97% этих сооружений находятся в Ставропольском крае.

Если за сооружениями не следить, это может привести к аварии. А это повлечет за собой неспособность контролировать уровень воды в водоемах. И тогда случатся затопления региона.

Также Чайка отдельно упомянул важность информирования населения в случаях ЧП.

- Проверка, проведенная территориальными органами МЧС России, показала, что действующие системы оповещения оцениваются как "ограниченно готовы". Такая ситуация требует пристального внимания со стороны всех заинтересованных органов власти, - заявил Чайка.

Напомним, ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что вопрос паводков после таяния снега держат на контроле.

НАПОМНИМ:

Губернатор Ставропольского края подготовил МЧС к скорым паводкам

Владимир Владимиров поднял вопрос последствий рекордного снегопада в регионе (далее).