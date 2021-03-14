В Ставрополе приступили к выпечке трехметрового блина

Выпечка огромного блина на Масленицу. Фото: vk.com/26stav

В ставропольском парке приступили к традиционному выпеканию огромного блина.

Известный на всю страну ставропольский блин в этом году будет трехметровым. Героя мемов выпекают на большой сковороде, а потом с лопат, изготовленных местными мастерами кузнечных дел, раздают всем участникам масленичных гуляний.

Популярное лакомство прославило Ставрополье еще 2015 году, когда паблики соцсетей, а затем и СМИ растиражировали снимок фотографа «Комсомолки» Дмитрия Ахмадуллина с масленичных гуляний.

К такой славе ставропольцы оказались не готовы и еще долгое время обижались на публикации в различных пабликах. Сегодня же жители краевого центра и сами не прочь пошутить:

- Скоро будут драки за блин с лопаты? – задаются шутливым вопросом горожане в ставропольских пабликах.

- Блин. Каждый год не могу попасть на это зрелище, - комментируют местные жители сообщение о начале процесса выпечки главного мема Ставрополя.