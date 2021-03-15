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Общество15 марта 2021 19:09

Учителя Невинномысска рассказали мэру о своей средней зарплате

44-летний преподаватель средней школы подсчитал соотношение учебной нагрузки и зарплаты
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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На официальном Инстаграм-аккаунте глава Невинномысска Михаил Миненков опубликовал вторую часть заседания педагогов Ставропольского края, на котором они рассказали про свою работу.

44-летний педагог со стажем более 18 лет подсчитал, что в месяц зарабатывает около 60 тысяч рублей в месяц. В эту сумму практически не вошли премиальные.

По его словам, у него максимальная учебная нагрузка. Он работает на две ставки и имеет один свободный от уроков день - вторник. В это время он должен подготавливаться к учебной программе.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, сколько зарабатывает молодой специалист сферы образования.

Образование