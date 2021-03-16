На Ставрополье руководители предприятия скрыли более 380 млн рублей налогов

Следственный комитет РФ по Ставрополью завершил расследование уголовного дела против двух руководителей предприятия по производству алкогольной продукции.

Они обвинялись в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР РФ по региону.

По данным ведомства, с октября 2016 по декабрь 2017 года руководители предприятия уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость путем предоставления налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по уплате налогов составила 389 миллионов рублей.

Во время предварительного следствия предприятие-должник в полном объеме возместило причиненный бюджету РФ ущерб, уплатив недоимку по налогу, пени и штраф на общую сумму 389 миллионов рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что пока кипит разбирательство из-за нашумевшего ареста зампредседателя правительства Ставрополья Александра Золоторева, подозреваемого в вымогательстве «откатов» на 60 млн рублей, вспомним пять самых громких коррупционных скандалов в крае.