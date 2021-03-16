На Ставрополье к 16 марта от COVID-19 вакционировались более 81 тысячи человек

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 16 марта иммунизированы 81366 человек. За минувший день прививку первым компонентом получили 1567 жителей Ставропольского края.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 52147 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 1020 человек.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 38642, из них 763 прошли вакцинацию накануне.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье растет число тех, кто победил болезнь: оно превысило уже 45,4 тысячи человек.

В том числе, вчера из-под меднаблюдения выписано 154 пациента. Об этом утром 16 марта сообщил губернатор.

Однако до сих пор умирать пациенты с подтвержденным диагнозом. Так, за вчерашний день скончались шесть человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.