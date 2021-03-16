Билайн строил вышки связи каждые полчаса

Фото: пресс-служба Билайн

Последние три года в регионах России новая базовая станция оператора появляется примерно каждые полчаса, включая выходные и праздники. За 2018 и 2019 годы было построено столько же базовых станций 4G, сколько за всю предыдущую историю компании. В 2020 году, несмотря на пандемию, компания увеличила сеть 4G, обеспечивающую скоростной мобильный интернет, еще на 25%.

Новые базовые станции создают дополнительную емкость сети, что помогает клиентам не только больше общаться, но и использовать скоростной мобильный интернет 4G для работы. На Юге России за год интернет-трафик в сети 4G вырос на 72%.

Несмотря на ограничения в связи с пандемией, в 2020 году оператор успешно выполнил инвестиционные программы по развитию сети в Ставропольском крае и других регионах. Вместе с масштабной стройкой Билайн запустил на сети искусственный интеллект, чтобы оборудование подстраивалось под индивидуальные запросы клиентов.

«Мы поддерживаем высокий темп развития сети, решая главную задачу – качественный сервис для наших клиентов, - прокомментировал исполнительный вице-президент по технике Билайн Валерий Шоржин. - Смартфон для многих клиентов стал основным способом использования интернета. Реализованные в 2020 году проекты увеличили скорость и надежность мобильного интернета по всей России, и в 2021 году мы продолжим развитие сети».

Ранее Билайн сообщал о том, что на развитие сетевой инфраструктуры на Ставрополье за последние 5 лет потратил более 4 млрд рублей.