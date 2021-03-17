На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 117 человек

За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 117 жителей Ставрополья. Число зараженных достигло 48987. За последние сутки скончались еще пять пациентов, у которых коронавирус проходил в тяжелой форме.

Число умерших достигло 1170. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Важно помнить, что наряду с вакцинацией сдержать распространение инфекции поможет профилактика. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

На Ставрополье за сутки от коронавируса выздоровело еще 168 человек. За весь период пандемии болезнь победили 45644 пациента.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на бесплатные лекарства для больных ковид Ставрополье дополнительно получит около 63 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства края

Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей.

Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.