На бесплатные лекарства для больных ковид Ставрополье получит еще около 63 млн рублей

На бесплатные лекарства для больных ковид Ставрополье дополнительно получит около 63 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства края
Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей.
Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первым компонентом вакцины от COVID-19 к 16 марта иммунизированы 81366 человек. За минувший день прививку первым компонентом получили 1567 жителей Ставропольского края.
Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 52147 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 1020 человек.
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