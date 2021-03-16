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Общество16 марта 2021 17:04

На бесплатные лекарства для больных ковид Ставрополье получит еще около 63 млн рублей

Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На бесплатные лекарства для больных ковид Ставрополье дополнительно получит около 63 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства края

Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей.

Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первым компонентом вакцины от COVID-19 к 16 марта иммунизированы 81366 человек. За минувший день прививку первым компонентом получили 1567 жителей Ставропольского края.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 52147 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 1020 человек.

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