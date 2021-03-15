Кто войдет в новое правительство Ставрополья

Решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, будет приниматься только после антикоррупционной проверки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 марта 2021 года произошла отставка правительства Ставропольского края. За несколько дней до этого по подозрению в получении взяток больше чем на 60 миллионов рублей был задержан зампред правительства СК Александр Золотарев.

Владимир Владимиров отметил, что решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, будет принимать только после проведения правоохранительными органами в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки.

- Сейчас тот самый момент, когда можно расстаться с теми, с кем нужно расстаться по собственному желанию, демонстрируя собственную политическую волю, а не идя на поводу у силовиков, - поделился в разговоре с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» считает политолог Константин Калачев. - Что касается новых кандидатур на смену, то думаю, каждая будет обсуждаться с теми силовыми структурами, которые занимаются у нас проблемами коррупции. Губернатор наверняка посоветуется с людьми в погонах. Вряд ли каждого кандидата пропустят через полиграф, но внутренний аудит и консультации с теми, кто задерживал заместителя председателя правительства, будут.

Я не исключаю возможности проведения открытых конкурсов на замещение должностей, но скорее всего, второстепенных - чего-нибудь, связанного с молодежной политикой или культурой. Понятно, что во главу угла при отборе людей нужно ставить профессионализм и отношение с соответствующими профессиональными сообществами. Я думаю, что конкурс - не панацея и не универсальный инструмент. Потому что настоящих профессионалов своего дела днем с огнем не найдешь. Таких надо брать без всяких конкурсов.

Нет универсальных людей, есть универсальные команды, И даже если губернатор не является универсальным специалистом буквально во всем, есть люди, которые являются такими специалистами. Управленческие навыки, административный талант, профессионализм и мотивация – вот главный залог успеха. Как говорил Наполеон: главный принцип кадровой политики – не давать людям стареть на одной и той же должности.

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