Новое правительство на Ставрополье сформируют после 30 марта

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На заседании правительства Ставрополья губернатор края объявил о намерении сформировать новый состав регионального кабмина после 30 марта 2021 года.

– Необходимые запросы на проведение антикоррупционного аудита уже направлены в правоохранительные и надзорные органы. Ожидается, что до 30 марта получим все ответы. После этого мы сможем начать формирование нового состава правительства края, – прокомментировал губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 15 марта Владимир Владимиров отправил в отставку краевое правительство.

В этот же день Владимир Владимиров подписал документы об отставке членов правительства Ставропольского края и о досрочном прекращении полномочий руководителей краевых министерств.

Им поручено исполнять свои обязанности до формирования нового состава регионального кабмина и принятия соответствующих кадровых решений.

Владимир Владимиров отметил, что решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, будет принимать только после проведения правоохранительными органами в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки.

Напомним, что «КП-Северный Кавказ» узнавала у политолога, кто войдет в новое правительство Ставрополья.

- Нет универсальных людей, есть универсальные команды, И даже если губернатор не является универсальным специалистом буквально во всем, есть люди, которые являются такими специалистами. Управленческие навыки, административный талант, профессионализм и мотивация – вот главный залог успеха. Как говорил Наполеон: главный принцип кадровой политики – не давать людям стареть на одной и той же должности, - прокомментировал политолог Константин Калачев.

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