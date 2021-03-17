На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции спасли пожилую женщину из пожара

Инспекторы отделения ГИБДД Отдела МВД России по Предгорному району Ставропольского края старший лейтенант полиции Иван Шпилевой и старший лейтенант полиции Роман Рыбасов спасли из горящего дома пожилую женщину.

Инцидент произошел поздно вечером в поселке Ясная Поляна. Полицейские увидели клубы дыма над жилым домом на улице Мира и оповестили о пожаре спасателям.

Во дворе дома правоохранители услышали крик о помощи. Не дожидаясь приезда пожарных, полицейские помогли бабушке выбраться на улицу и локализовали пожар подручными средствами.

Благодаря действиям полицейских в экстремальной ситуации, удалось избежать серьезных последствий происшествия.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту пожара в Михайловске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП случилось 17 марта, после 13 часов. В многоквартирном доме №152 на улице Ленина произошло возгорание. Эвакуированы 40 человек, из которых - семь детей. Пострадал один жилец, ему оказывают медицинскую помощь.