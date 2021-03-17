Четверо членов группы телефонных мошенников пойдут под суд в Ставрополье

Пресс-служба СК России по Ставропольскому краю сообщила, что четверо участников группы мошенников арестованы и предстанут перед судом. Они выполняли функции обналичивания похищенных денег.
- В ходе обысков по месту жительства четверых обвиняемых обнаружены и изъяты более 50 банковских карт, 12 мобильных телефонов, свыше 70 сим-карт, документы, компьютерная техника, блокноты с записями и другие вещественные доказательства, - сказано в сообщении.
Кроме того, один из задержанных проходит по делу угона автомобиля.
Сейчас дело передают в суд и назначают дату заседания.
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Об этом сообщает пресс-служба краевого суда (подробнее).