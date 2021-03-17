Четверо членов группы телефонных мошенников пойдут под суд в Ставрополье

Пресс-служба СК России по Ставропольскому краю сообщила, что четверо участников группы мошенников арестованы и предстанут перед судом. Они выполняли функции обналичивания похищенных денег.

- В ходе обысков по месту жительства четверых обвиняемых обнаружены и изъяты более 50 банковских карт, 12 мобильных телефонов, свыше 70 сим-карт, документы, компьютерная техника, блокноты с записями и другие вещественные доказательства, - сказано в сообщении.

Кроме того, один из задержанных проходит по делу угона автомобиля.

Сейчас дело передают в суд и назначают дату заседания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Путин 16 марта назначил на Ставрополье новых судей

Об этом сообщает пресс-служба краевого суда (подробнее).