В Ставрополе 20 марта откроется кинопарковка26

В центре Ставрополя 20 марта пройдет кинопоказ под открытым небом под названием кинопарковка26. На этот раз это мероприятие посвятят седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В субботу на площади Ленина состоится показ фильма «Битва за Севастополь». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Сюжет основан на реальных событиях, рассказывающих о подвиге легендарной женщины-снайпера 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Красной армии, Героя Советского Союза, лейтенанта Людмилы Павличенко.

Девушка в годы Великой Отечественной войны уничтожила 309 солдат и офицеров войск нацистской Германии.

Желающим посмотреть кино на большом экране нужно заполнить гугл-форму https://docs.google.com/forms/d/1EGp45ZmxBXo8hNomc4AntGr1IftYZ1rd94NK9d5bx_0/edit .

Кстати, хорошая новость: погодные условия не смогут помешать долгожданному киносеансу!

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