Долгожительница Ставрополья отметила свой 105-летний юбилей

Фото: пресс-служба минсоцзащиты Ставропольского края

Жительница Нефтекумского округа по имени Сафартотой на днях отметила свой 105 день рождения. Виновница праздника вышла замуж

в 1938 году за Султана Сафаралиева. Но не прошло и полгода, его забрали в армию. Он служил в Монголии и вернулся через три года, но не успел насладиться прелестями мирной жизни, как началась Великая Отечественная война.

Султан добровольцем ушел на фронт. Его супруга Сафартотой работала в совхозе и была единственной кормилицей в семье. Женщина вместе со всеми сеяла, убирала хлопок, зерновые культуры, пшеницу, грузила вручную.

Немцы захватчики не обошли стороной этот маленький аул Махач . Они ходили по дворам забирали овец, коров, птицу. Аул остался просто разграбленным.

После того как немцы ушли многих из аула, в том числе и Сафартотой, забрали на сооружение противотанковых рвов в Шелковском районе.

Труженик тыла вспоминает, что нижняя часть рва была три метра, а верхняя – пять, чтобы танки не смогли пройти через них. Некоторые грузили песок, а Сафартотай работала на железной дороге, укладывая шпалы.

Она вспоминает, как жили очень плохо, не доедали, не досыпали, еда в основном была из трав.

Сегодня Сафартотай души не чает в своем единственном сыне Хасане и любимой снохе Зарифат, внучках и правнуках.

Долгожительница окружена любовью и заботой. Героиня истории награждена почетными грамотами и юбилейными медалями указом президента РФ – 65 лет, 70 лет, 75 лет Победы в ВОВ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в самолете «Москва-Минводы» парень сделал необычное предложение своей возлюбленной. К любителю высоты под аплодисменты вышла и сама героиня трогательной истории.

Ее зовут Мария, и, по словам Артура, ребята вместе работают. Парень в этот момент попросил у любимой руку и сердце. Мария согласилась, ответив: «ДА!»