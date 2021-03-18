Ставропольский изобретатель создал машину для подкормки деревьев

Фото: минсельхоз СК

В Кочубеевском округе проблему нехватки спецтехники для работы в садах решает Сергей Бурмасов – рационализатор и изобретатель.

С активным развитием садоводства на Ставрополье к Сергею Михайловичу не раз обращались садоводы с просьбами о создании спецтехники. Так, например, была изобретена машина для подкормки корней деревьев органическими удобрениями, платформа для транспортировки урожая.

Местный Кулибин придумал машину для очистки земли от строительного мусора и шкафы-сушилки для лекарственных трав. У Сергея Бурмасова еще много инновационных разработок.

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