Дагестанские пеликаны погибли из-за столкновения с ЛЭП - видео

Пеликан Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заместитель директора Каспийского природоохранного центра по научной работе Александр Жегалин заявил, что краснокнижные пеликаны погибли из-за попадания на линии ЛЭП. Это распространенная причина смерти птиц во всем мире.

- В результате проведенных работ было установлено, что причиной гибели пеликанов послужило столкновение с высоковольтными линиями электропередач, - заявил Жегалин.

Была еще одна версия смерти птиц от голода, однако ее быстро опровергли. При вскрытии стало ясно, что в телах пеликанов было много рыбы.

Как отметил Жегалин, проблема смерти птиц от электричества актуальна сейчас. Многие особи строят свои гнезда на столбах, а потом попадают в провода.

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