Дагестанские пеликаны погибли из-за столкновения с ЛЭП - видео

Пеликан
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Заместитель директора Каспийского природоохранного центра по научной работе Александр Жегалин заявил, что краснокнижные пеликаны погибли из-за попадания на линии ЛЭП. Это распространенная причина смерти птиц во всем мире.
- В результате проведенных работ было установлено, что причиной гибели пеликанов послужило столкновение с высоковольтными линиями электропередач, - заявил Жегалин.
Была еще одна версия смерти птиц от голода, однако ее быстро опровергли. При вскрытии стало ясно, что в телах пеликанов было много рыбы.
Как отметил Жегалин, проблема смерти птиц от электричества актуальна сейчас. Многие особи строят свои гнезда на столбах, а потом попадают в провода.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ:
В Дагестане в устье канала обнаружены десятки мертвых краснокнижных пеликанов
В причинах массовой гибели птиц разбираются специалисты (подробнее).