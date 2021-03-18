В Дагестане в устье канала обнаружены десятки мертвых краснокнижных пеликанов

Жизни краснокнижных пеликанов оказались под угрозой в Дагестане Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Массовую гибель краснокнижных кудрявых пеликанов выявили сегодня в Дагестане. Десятки мертвых птиц заметил береговой патруль Каспийского природоохранного центра во время очередного обхода территории.

Более 40 розовых пеликанов без признаков жизни найдены в устье канала Старый Бахтемир, что в десяти километрах от Красного Рыбака в Кизлярском районе.

- Береговой патруль Каспийского природоохранного центра зафиксировал большое количество мертвых краснокнижных кудрявых пеликанов в устье канала Старый Бахтемир, в 10 километрах от посёлка Красный Рыбак Кизлярского района. За сутки было обнаружено больше 40 тушек, - рассказал генеральный директор АНО «Каспийский природоохранный центр» Заур Гапизов.

На данный момент на место ЧП направлены активисты «Каспийского природоохранного центра».

В обстоятельствах гибели птиц, занесенных в Красную книгу, еще предстоит разобраться специалистам.

Прокуратурой республики по данному факту инициирована проверка. Взяты биологические пробы для выяснения причины гибели пеликанов.

- Прокуратурой республики с привлечением специалистов организована проверка информации о массовой гибели краснокнижных кудрявых пеликанов в устье канала Старый Бахтемир в Кизлярском районе. В настоящее время в целях выяснения причин гибели птиц специалистами отобран и направлен на исследование биологический материал, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Республике Дагестан.

Кстати, это далеко не первый случай массовой гибели представителей дагестанской фауны.

Так, ранее на побережье Каспия был зафиксирован массовый падеж нерп. А около пяти лет назад жертвами стали более 300 тюленей. Активисты полагали, что гибель животных была спровоцирована попавшими в воду ядовитыми веществами. В тот момент проходили учения флота. Но специалисты не подтвердили эту версию и пришли к выводу, что причиной гибели тюленей стали неблагоприятные природные факторы. Пожилые особи попросту не смогли пережить длительные осенние штормы.

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