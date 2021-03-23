Отставку правительства Ставрополья прокомментировал губернатор в прямом эфире

Прямая линия с губернатором Ставропольского края 23 марта 2021 года

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, отставка правительства стала необходимой мерой для проведения полноценной комплексной проверки чиновников на коррупцию.

Сейчас в правоохранительные органы и надзорные ведомства направлены соглашения о возможности проверки. Владимиров отметил, что импульсом стал "очередной" коррупционный скандал с заместителем председателя правительства края Александром Золотаревым.

- Нужно немного всех встряхнуть, чтобы не показалось, что это никого не коснется. Коснется всех. И за те вопросы, которые были до отставки правительства, - отметил Владимиров.

Также губернатор ответил на вопрос журналиста о коротких сроках проверки. Владимиров отметил, что такой короткий срок зависит от того, что сначала хотели проверить только членов правительства. Позже решили коснуться и министерств.

По мнению Владимирова, за период времени до 30 марта - назначения новых членов правительства - получится проверить значительную часть чиновников.

Проверка на коррупцию является ежегодной. А отставка была необходима для того, чтобы бывших членов правительства и глав ведомств проверили как вновь принимаемых на пост. Это позволит тщательнее изучить факты.

- 30 марта проверка не завершится. Она продлится. Сегодняшняя проверка не говорит о том, что завтра на человека не будет возбуждено уголовное дело, - предупредил глава Ставрополья.