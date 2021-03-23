Больше 300 проектов местных инициатив реализуют в Ставропольском крае

Прямая линия с губернатором Ставрополья 23 марта 2021 года

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров указал на важность местных инициатив в регионе. Он заявил, что благоустройство городов и сел тесно связано с программой местных инициатив, в рамках которой выделяют деньги на осуществление запросов населения.

- Сегодня в каждом населенном пункте мы можем формировать новую среду. Нужна активность жителей, руководства территории и все вопросы можно будет решить. Программа комфортной городской среды также будет выполнена в полном объеме, - заявил Владимиров.

По его словам, впервые более 300 идей будут осуществлены в рамках программы местных инициатив. Уже в этом году реализуют 161 из них.

Напомним, программа поддержки местных инициатив реализуется не первый год. В 2018 году "КП-Северный Кавказ" провела радио-эфир с министром финансов Ставропольского края Ларисой Калинченко по итогам реализации программы инициатив.

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