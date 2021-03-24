За вчерашний день жертвами болезни стали пять пациентов. Всего в Ставропольском крае за весь период пандемии скончались 1203
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 120 человек. Число зараженных в крае достигло 49787. Об этом утром 24 марта сообщил губернатор Ставрополья. Он также выразил соболезнования родным и близким умерших от ковида людей.
Так, за вчерашний день жертвами болезни стали пять пациентов. Всего в Ставропольском крае за весь период пандемии скончались 1203.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вакцинация на Ставрополье продолжается, прививку сделали уже более 90 тысяч наших земляков.
- Тем, кто еще не решился на иммунизацию, рекомендую это сделать. Вакцины в крае достаточно. Больше привитых людей – меньше шансов для распространения инфекции в дальнейшем, - обратился Владимир Владимиров к землякам.
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