За вчерашний день жертвами болезни стали пять пациентов. Всего в Ставропольском крае за весь период пандемии скончались 1203 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 120 человек. Число зараженных в крае достигло 49787. Об этом утром 24 марта сообщил губернатор Ставрополья. Он также выразил соболезнования родным и близким умерших от ковида людей.

Так, за вчерашний день жертвами болезни стали пять пациентов. Всего в Ставропольском крае за весь период пандемии скончались 1203.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вакцинация на Ставрополье продолжается, прививку сделали уже более 90 тысяч наших земляков.

- Тем, кто еще не решился на иммунизацию, рекомендую это сделать. Вакцины в крае достаточно. Больше привитых людей – меньше шансов для распространения инфекции в дальнейшем, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

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