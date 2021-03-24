Глава Ипатовского округа ответила за подъездную дорогу к селу Первомайскому

Глава Ипатовского муниципального округа Вера Шейкина сообщила в своем Инстаграм-аккаунте о ходе дорожных работ. По ее словам, подъездную дорогу ремонтировали в 2020 году, это обошлось почти в 29 млн рублей. Полностью заасфальтировали 2,51 км, еще 62 м засыпали щебенкой.

- В текущем году планируется продолжить работы по ремонту участка автодороги с асфальтобетонным покрытием протяженностью 5,94 км на сумму 63 518,82 тыс. рублей, - заявила Шейкина.

Напомним, 23 марта состоялась "прямая линия" с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым. Он ответил на интересующие людей вопросы, прокомментировал отставку правительства и отдал ряд указаний ведомствам.

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