Глава Железноводска лично остановил нелегальную продажу мяса в Иноземцево

Незаконный мясной цех в Иноземцево. Фото: инстаграм мэра Железноводска
Фото: Инстаграм
Глава Железноводска Евгений Моисеев написал в своем Инстаграм-аккаунте рассказал о результатах прямого взаимодействия с населением. Ему написали в Директ о постоянном дыме со стороны гаражей в Иноземцево. Чиновник направил сотрудников муниципального контроля на место.
Оказалось, что житель Иноземцево развернул незаконную торговлю мяса без сертификатов и лицензии. По словам Моисеева, в гараже обнаружили целый цех. Сразу вызвали полицию, документов у хозяев гаража на производство продукции не оказалось.
- Сейчас разбираемся, куда поставляли такие "качественные" продукты из антисанитарии и какими документами сопровождали продукты, - заявил мэр.
Также он отметил, что держит ситуацию на личном контроле.
Напомним, в Ставропольском крае развернулась политика быстрого и плотного общения аппарата власти и населения региона. Сам губернатор края Владимир Владимиров активно ведет социальные сети, где рассказывает о работе и принимает вопросы жителей.
Владимиров призывает всех чиновников развивать отношения с населением не через бумажную волокиту, а в плотном взаимодействии.
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