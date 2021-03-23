Губернатор Ставрополья будет каждый месяц отвечать на вопросы населения в эфире

Прямая трансляция с губернатором Ставропольского края 23 марта 2021 года

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, теперь прямые трансляции с обсуждением актуальных вопросов региона будут проходить каждый месяц.

- Это сложно, но необходимо. Особенно в сегодняшних условиях, когда многое меняется. Коронавирус, цены, ЖКХ, снег. Много проблем, которые накапливаются. И, конечно же, прямое общение - это залог успеха, залог правильной работы власти, - заявил Владимиров.

Напомним, 23 марта 2021 года прошла вторая в этом году прямая линия с главой края. Об итогах первого эфира 16 февраля писала редакция "КП-Северный Кавказ".

НАПОМНИМ:

Отставку правительства Ставрополья прокомментировал губернатор в прямом эфире

Прямая линия началась с самого актуального вопроса - отставки правительства и глав ведомств (подробнее).