Итоги прямой линии с губернатором Ставропольского края 16 февраля 2021: когда снимут коронавирусные ограничения и спасут ли бюветы в Пятигорске

Владимир Владимиров провел «прямую линию». Фото: пресс-служба губернатора СК

16 февраля 2021 года состоялась «прямая линия» с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Краткие итоги - в обзоре «КП-Северный Кавказ»:

- как минимум на сутки продлен режим продлил режим свободного посещения школ и детсадов;

- оказавшиеся под угрозой закрытия питьевые бюветы в Пятигорске спасут;

- в 4 городах ликвидируют закрытые свалки;

- туристический поток на Ставрополье хотят увеличить с 1,6 до 5 млн;

- ежегодные выплаты детям войны должны прийти в срок;

- 15 детских садов, 6 школ, 11 спортсооружений, 3 объекта по водоснабжению, а также мостовые переходы в Минводах и Невинномысске построят в крае в текущем году;

- вместо участия в несанкционированных митингах подросткам предложили целый рад площадок для самореализации;

- коронавирусные ограничения могут быть сняты к апрелю;

- медицина в регионе развивается по трем федеральным и семи региональным проектам;

- инфекционный коечный фонд в крае сокращается в связи со снижением числа заболевших пневмонией.

Также губернатор Ставрополья объяснил, почему даже после прививки продолжает носить маску и почему это необходимо делать другим.

Вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире, будут переданы на рассмотрение в правительство Ставропольского края.