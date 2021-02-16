Итоги прямой линии с губернатором Ставропольского края 16 февраля 2021: когда снимут коронавирусные ограничения и спасут ли бюветы в Пятигорске

Владимир Владимиров провел «прямую линию». Фото: пресс-служба губернатора СК
16 февраля 2021 года состоялась «прямая линия» с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Краткие итоги - в обзоре «КП-Северный Кавказ»:
- как минимум на сутки продлен режим продлил режим свободного посещения школ и детсадов;
- оказавшиеся под угрозой закрытия питьевые бюветы в Пятигорске спасут;
- в 4 городах ликвидируют закрытые свалки;
- туристический поток на Ставрополье хотят увеличить с 1,6 до 5 млн;
- ежегодные выплаты детям войны должны прийти в срок;
- 15 детских садов, 6 школ, 11 спортсооружений, 3 объекта по водоснабжению, а также мостовые переходы в Минводах и Невинномысске построят в крае в текущем году;
- вместо участия в несанкционированных митингах подросткам предложили целый рад площадок для самореализации;
- коронавирусные ограничения могут быть сняты к апрелю;
- медицина в регионе развивается по трем федеральным и семи региональным проектам;
- инфекционный коечный фонд в крае сокращается в связи со снижением числа заболевших пневмонией.
Также губернатор Ставрополья объяснил, почему даже после прививки продолжает носить маску и почему это необходимо делать другим.
Вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире, будут переданы на рассмотрение в правительство Ставропольского края.