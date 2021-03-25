На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 107 человек. В крае ежедневно растет объем исследований на COVID-19. За весь период протестировано уже около 1 миллиона 487 тысяч человек. Исследования выявляют новые факты заражений.
По словам губернатора Ставрополья, заболевшим оказывается медицинская помощь. Врачи борются за жизнь каждого пациента. О
днако, по-прежнему от ковида умирают люди. Так, за вчерашний день скончались три пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.
Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.
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