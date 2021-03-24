В Ставропольском крае назвали города-антилидеры по количеству заболевших коронавирусом

В нашем регионе за прошедшие сутки коронавирусом заболели 120 жителей. Победить болезнь смогли 109, а скончались - пятеро. В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, в каких городах и районах больше всего инфицированных.

На первом месте по количеству больных COVID-19 оказался Ставрополь. Так, с начала пандемии 9120 заболевших, за сутки — 47.

На втором месте расположился город химиков. Там всего 2481 случай заболевания, за сутки — 5. Третьим среди антилидеров оказался Пятигорск: всего 2294 заболевших, за сутки — 9.

В остальных городах заболевших гораздо меньше. Например, в Ессентуках за все время пандемии выявлено 1276 случаев заболевания, за сутки — 6, в Железноводске — всего 944, за сутки — 4.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что единственный город в нашем крае, где нет коронавируса это — Лермонтов. За все время пандемии инфекцию выявили у 6 жителей. На сегодняшний день они уже вылечились.

В пятерку районов-антилидеров вошли:

Буденновский — всего 2831 заболевших, за сутки — 0; Георгиевский — всего 2358, за сутки — 4; Ипатовский — всего 1514, за сутки — 0; Минераловодский — всего 1489, за сутки — 5; Кочубеевский — всего 1488, за сутки — 2.

Напомним, что вакцинация на Ставрополье продолжается, прививку сделали уже более 90 тысяч наших земляков.

- Тем, кто еще не решился на иммунизацию, рекомендую это сделать. Вакцины в крае достаточно. Больше привитых людей – меньше шансов для распространения инфекции в дальнейшем, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

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