В Ставропольском крае к 25 марта почти 93 тысячи человек прошли иммунизацию от COVID-19

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 25 марта иммунизированы 92720 человек.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 65578 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 1303 человека. Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 44749, из них 835 прошли вакцинацию накануне.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 107 человек. В крае ежедневно растет объем исследований на COVID-19. За весь период протестировано уже около 1 миллиона 487 тысяч человек. Исследования выявляют новые факты заражений.

По словам губернатора Ставрополья, заболевшим оказывается медицинская помощь. Врачи борются за жизнь каждого пациента. Однако, по-прежнему от ковида умирают люди. Так, за вчерашний день скончались три пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.