На Ставрополье назвали 9 районов, где коронавирус не выявлен

Число умерших от инфекции на сегодняшний день достигло 1206 Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедший день в 8 районах и округах нашего региона, включая город Лермонтов, не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

«КП-Северный Кавказ» приводит этот список: Апанасенковский, Левокумский, Грачевский, Ипатовский, Новоалександровский, Предгорный, Курский, Левокумский районы и округа Ставрополья.

На сегодняшний день число зараженных в крае достигло 49894. За сутки диагноз подтвердился у 107 жителей края. Также за последние сутки от ковида скончались три пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших от инфекции на сегодняшний день достигло 1206:

-Инфекция по-прежнему представляет серьезную угрозу здоровью людей. И только соблюдение мер профилактики способно помочь избежать пагубных последствий. Всем желаю здоровья, берегите себя! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

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