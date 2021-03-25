Ставрополец-ветеран войны вакцинировался от коронавируса в 93 года

Вакцинацию от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Кочубеевского округа Ставрополья Алексей Клевцов сообщил в Инстаграм-аккаунте о вакцинации 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Родионовича Абрамова. 23 марта он привился от коронавируса "Спутником V".

- Александр Родионович, для меня пример стойкости и бодрости духа, он никогда не унывает и является одним из тех, с кого все мы должны брать пример, - заявил Клевцов.

Отметим, в этом году ветерану исполняется 94 года. Ему особенно опасно заражаться вирусом, потому что он входит в группу риска.

Напомним, сейчас эпидемиологическая обстановка снова идет к тенденции ухудшения. Число зараженных после небольшого спада снова увеличивается. При этом болезнь почти не проходит бессимптомно. Губернатор Ставропольского края призвал население к массовой вакцинации, чтобы остановить эпидемию.

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