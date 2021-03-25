Самый большой прирост заболевших ковид в крае наблюдается в Ставрополе

На Ставрополье самый большой прирост заболевших ковид наблюдается в краевой столице. Там за прошедшие сутки диагноз обнаружили у 34 жителей города. На втором месте по количеству новых выявленных случаев находится Пятигорск. Там у 9 человек подтвердился диагноз.

На третьем месте расположились Буденновский, Минераловодский округа и Ессентуки.

На сегодняшний день число зараженных в крае достигло 49894. За сутки диагноз подтвердился у 107 жителей края.

Также за последние сутки от ковида скончались три пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших от инфекции на сегодняшний день достигло 1206:

- Инфекция по-прежнему представляет серьезную угрозу здоровью людей. И только соблюдение мер профилактики способно помочь избежать пагубных последствий. Всем желаю здоровья, берегите себя! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае к 25 марта почти 93 тысячи человек прошли иммунизацию от COVID-19.

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