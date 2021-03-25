Власти Железноводска поработали над вопросами с «Прямой линии» губернатора

Администрация Железноводска провела работу по вопросам жителей, которые были заданы в рамках "Прямой линии" с губернатором Ставропольского края. По словам мэра города-курорта Евгения Моисеева, он взял их на личный контроль.

- Все обращения отработал лично с выездом на место. Решения найдены, - заявил Моисеев.

В поселке Иноземцево, где на днях ликвидировали незаконное производство мяса на продажу, наказали организацию, которая игнорировала требования благоустройства. Им выпишут предписания.

Также разобрались с вопросом асфальтирования улицы Набережной. Ее не ремонтировали уже 50 лет, и в этом году власти приступят к работе. Уже летом она будет в асфальте.

Напомним, 23 марта состоялась "Прямая линия" с главой Ставрополья Владимиром Владимировым. Он рассмотрел вопросы и обращения жителей региона, раздал указания компетентным ведомствам.