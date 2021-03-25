19 человек, продающих наркотики за биткоины, арестовали на Ставрополье

МВД Ставропольского края завершило предварительное расследование дела работы организованной группы наркоторговцев. Преступников задержали "с поличным" прямо дома, где изъяли много наркотиков.

Мужчинам представили подозрения в наркообороте. Члены банды снимали множество квартир для хранения веществ, там провели 60 обысков. Полицейские нашли 2 кг синтетических наркотиков, это около 10 тысяч доз.

Продавали наркотики почти на всей территории СКФО: в Ставропольском крае, Крыму, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. А деньги за работу получали не наличными, а криптовалютой, которую потом и отмывали.

Пока что полиция установила три случае такого отмывания с суммой около 3,5 млн рублей.

Двум преступникам запрещено выезжать за пределы города, 14 арестованы, еще трое под домашним арестом. Пресечение зависело от роли в банде - кто-то совершал более тяжкие преступления, кто-то был помощником.

Отметим, материалы уголовного дела превысили 100 томов.

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Решается вопрос об аресте предполагаемых преступников (подробнее).