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Происшествия25 марта 2021 22:47

19 человек, продающих наркотики за биткоины, арестовали на Ставрополье

Организованная банда занималась продажей наркотиков и отмыванием денег
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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МВД Ставропольского края завершило предварительное расследование дела работы организованной группы наркоторговцев. Преступников задержали "с поличным" прямо дома, где изъяли много наркотиков.

Мужчинам представили подозрения в наркообороте. Члены банды снимали множество квартир для хранения веществ, там провели 60 обысков. Полицейские нашли 2 кг синтетических наркотиков, это около 10 тысяч доз.

Продавали наркотики почти на всей территории СКФО: в Ставропольском крае, Крыму, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. А деньги за работу получали не наличными, а криптовалютой, которую потом и отмывали.

Пока что полиция установила три случае такого отмывания с суммой около 3,5 млн рублей.

Двум преступникам запрещено выезжать за пределы города, 14 арестованы, еще трое под домашним арестом. Пресечение зависело от роли в банде - кто-то совершал более тяжкие преступления, кто-то был помощником.

Отметим, материалы уголовного дела превысили 100 томов.

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Решается вопрос об аресте предполагаемых преступников (подробнее).

Криминал