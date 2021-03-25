В Северной Осетии задержали третьего подозреваемого в похищении и убийстве депутата

В Северной Осетии задержали третьего 44-летнего предполагаемого похитителя и убийцу депутата и бывшего директора аэропорта "Кавказ" Тамерлана Торчнова. Накануне поймали его 35-летних соучастников. В понедельник, 22 марта, окровавленный "Лексус" нашли в городе Беслан у ипподрома. Его владельца - Торчинова, объявили в розыск как пропавшего на прогулке. Вскоре оперативники установили, что у входа в ипподром несколько человек насильно посадили мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. При поддержке спецподразделения «ГРОМ» были задержаны жители Беслана, которые указали место захоронения тела Торчинова.

- В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявят обвинение в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается, - комментируют в республиканском СКР.

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