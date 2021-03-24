В Северной Осетии задержали двоих предполагаемых убийц депутата Торчинова

Фото с места похищения Торчинова: СКР по РСО-Алания

Предполагаемых похитителей и убийц 64-летнего депутата городской думы Беслана и бывшего директора аэропорта «Владикавказ» Тамерлана Торчинова задержали. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского СКР, подозреваемых двое, оба 1985 года рождения. Против них завели уголовные дела по статьям 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия» и 105 УК РФ «Убийство группой лиц по предварительному сговору». Дела соединены в одном производстве.

- Подозреваемые дали признательные показания и указали на место захоронения потерпевшего, - добавили в ведомстве.

В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти Тамерлана Торчинова и устанавливаются другие соучастники преступления.

Напомним, депутат пропал 22 марта во время прогулки на ипподроме в Беслане. Неподалеку был обнаружен его белый «Лексус» со следами борьбы и крови.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Пропавшего на прогулке депутата и экс-директора аэропорта «Владикавказ» нашли мертвым

В автомобиле Тамерлана Торчинова обнаружены следы борьбы и крови (подробнее)