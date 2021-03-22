Найдена окровавленная машина экс-директора аэропорта «Владикавказ»

На месте работают правоохранители Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Беслане (Северная Осетия) обнаружен автомобиль «Lexus» со следами крови на переднем сидении и панели приборов, принадлежащий бывшему директору аэропорта «Владикавказ» 64-летнему Тамерлану Торчинову. Его самого в машине не было, уточняет источник в правоохранительных органах.

Официально по факту произошедшего «КП-Северный Кавказ» сообщили, что владельца иномарки объявили в розыск после известия о его бесследном исчезновении 22 марта днем во время прогулки на ипподроме. В республиканском МВД «КП» прокомментировали, что патрульным службам раздали ориентировки и устанавливаются возможные очевидцы произошедшего. Также изучаются записи камер наружного наблюдения по маршруту возможного движения Торчинова и проверяются медицинские учреждения, куда он мог попасть.

В СКР по Северной Осетии сообщают, что в настоящий момент ведется доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

У входа в городской ипподром, где нашли окровавленную машину, работают сотрудники надзорного ведомства и полиции.

В 2013 году в Беслане был убит предприниматель Алан Торчинов – член крупнейшей банды киллеров, сколоченной криминальным авторитетом из Северной Осетии Асланом Гагиевым, он же – Джако. На похоронах Торчинова головорез из гагиевской группировки Олег Дзарахохов (Колобок) открыл огонь по собравшимся, застрелив четырех человек и ранив родного брата убитого – Тамерлана Торчинова.

Киллер исполнял приказ главаря банды, подозревавшего, что Тамерлан выдаст их полиции. Точно утверждать, что пропавший на ипподроме Тамерлан Торчинов является тем самым братом убитого члена гагиевской банды, пережившим покушение, пока рано. Возможно, он его полный тезка.

«КП» следит за развитием ситуации.

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