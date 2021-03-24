Пропавшего на прогулке депутата и экс-директора аэропорта «Владикавказ» нашли мертвым

Тамерлан Торчинов исчез во время прогулки на ипподроме, где нашли его окровавленную машину

Пропавшего в Беслане во время прогулки по ипподрому 64-летнего Тамерлана Торчинова нашли мертвым.

Депутат городской думы и бывший директор аэропорта «Владикавказ» вероятнее всего был убит, сообщает источник в правоохранительных органах. На его теле - следы насильственной смерти.

В белом «Лексусе» Торчинова, оставленном у ипподрома, еще в день исчезновения, 22 марта, были обнаружены следы борьбы и крови.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ. Официально в пресс-службе СКР по Северной Осетии комментируют, что в настоящий момент пока расследуется дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия». Подтверждать смерть Торчинова не стали, уточнив, что точной информации на этот счет не поступало.

Ранее «Комсомолка» писала, что на некоего Тамерлана Торчинова покушались 8 лет назад. Утверждать уверенно, что он не полный тезка, рано.

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Тамерлан Торчинов исчез во время прогулки на ипподроме, где нашли его окровавленную машину (подробнее)