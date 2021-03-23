«Найден его «Lexus» со следами крови»: при загадочных обстоятельствах пропал экс-директор аэропорта «Владикавказ»

Уголовное дело по статье «убийство» не заведено.

В Беслане продолжаются поиски пропавшего без вести при загадочных обстоятельствах экс-директора аэропорта «Владикавказ» Тамерлана Торчинова.

Накануне у ипподрома был обнаружен его белый «Lexus» со следами крови на переднем сидении и панели приборов. Целый день у входа в ипподром работали следователи и полицейские.

Уголовное дело по статье «убийство» не заведено. В пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии «КП-Северный Кавказ» ответили, что 64-летнего жителя Беслана Тамерлана Даурбековича Торчинова объявили в розыск в связи с его исчезновением в понедельник днем во время прогулки.

С момента получения известия об этом патрульные службы по ориентировкам ведут поиск Торчинова и устанавливают свидетелей. Кроме того, уточнили в полиции, изучаются записи с камер наружного наблюдения, размещенных по возможному маршруту движения Торчинова в этот день. Проверяются и больницы, куда его могли госпитализировать.

В следственном комитете комментируют, что пока проводится доследственная проверка по факту произошедшего. Процессуальное решение будет принято по ее результатам позже.

Заметим, что в 2013 году киллер из гагиевской группировки совершил покушение на некоего Тамерлана Торчинова — брата убитого члена банды Джако Алана Торчинова. В Беслане на похоронах застреленного Алана киллер по кличке Колобок открыл огонь по траурной процессии, убив четырех человек и лишь ранив свою цель — Тамерлана Торчинова. Рано утверждать, что пропавший является тем самым Торчиновым.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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