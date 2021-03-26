В Ставропольском крае за сутки от ковида скончались 4 человека

На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 50029. За сутки диагноз подтвердился у 135 человек. Также за вчерашний день от инфекции скончались 4 пациента.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1210.Из хороших новостей: за сутки от ковида выздоровели 148 пациентов. Их выписали, и они находятся дома. За весь период пандемии болезнь победили 46921.

В крае продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции. Всего проведено 1 миллион 493 тысячи таких исследований. По словам Владимира Владимирова, всем заболевшим оказывается медицинская помощь.

- Защититься от инфекции помогает вакцинация, которая продолжается в крае. Но и об обычных мерах предосторожности и эпидемиологической профилактики пока забывать рано. Им важно следовать. Берегите себя и не болейте! – обратился губернатор к землякам.

На Ставрополье самый большой прирост заболевших ковид наблюдается в краевой столице. Там за прошедшие сутки диагноз обнаружили у 34 жителей города.

На втором месте по количеству новых выявленных случаев находится Пятигорск. Там у 9 человек подтвердился диагноз.

На третьем месте расположились Буденновский, Минераловодский округа и Ессентуки.