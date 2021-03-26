В аварии на Ставрополье пострадал 13-летний водитель мопеда

Авария произошла на территории Туркменского района, в селе Казгулак, 25 марта, около 18:00. Там водитель автомобиля Тойота Фортунер во время обгона не убедился в его безопасности, выехал на встречную полосу, где столкнулся с мопедом.
После ДТП водитель внедорожника с места ДТП скрылся, не сообщив о происшествии в полицию.
13-летний водитель мопеда получил травму головы, перелом руки и ключицы.
В момент ДТП ребенок находился без мотошлема и другой защитной экипировки, что объясняет получение школьником серьезных травм. Несовершеннолетний в силу возраста водительского удостоверения и права управления не имеет.
Водителем оказался 59-летний житель Туркменского района, которому за оставление места происшествия грозит лишение права управления. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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