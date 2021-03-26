В Ставрополе 27 марта развернется ярмарка выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 27 марта развернется сельскохозяйственная ярмарка выходного дня в рамках акции «Покупай ставропольское!».

В ней поучаствуют около 20 товаропроизводителей региона.

Крестьянско-фермерские хозяйства края порадуют ставропольцев богатым выбором сезонных овощей, фруктов, меда. Также организаторы обещают широкий ассортимент хлебобулочных товаров, бакалеи и так далее.

Ярмарка пройдет на ул. Трунова, 134 с 08:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Напомним, что традиционные ярмарки выходного дня проходят в нашем городе более пяти лет. За это время жители Ставрополя смогли попробовать продукты от местных фермеров и овощи, выращенные в селах нашего региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 2007 году президент России объявил 25 марта Днем работника культуры, первый раз праздник провели в 2008 году. Северо-Кавказстат также поздравил работников этой сферы и привел «культурные» данные Ставропольского края.