В Ставропольском крае в ковид-госпиталях остается 24 % свободных мест

На Ставрополье коечный фонд в ковид- госпиталях на сегодняшний день занят на 76%. Об этом сегодня, 26 марта сообщил губернатор края.

Из-за улучшения ситуации с коронавирусом несколько больниц перевели в штатный режим работы.

Всего для заболевших коронавирусом оставили 2694 места. По словам Владимирова, это в полтора раза меньше, чем в пик заболеваемости.

— В стационарах свободно почти 24% мест, — заявил губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье к 26 марта почти 68 тысяч человек завершили иммунизацию от COVID-19.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 45272, из них 523 прошли вакцинацию накануне.